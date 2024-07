Empresário que ameaçou motorista de app pede desculpas e diz que só queria proteger esposa

O empresário André Lucas, que havia ameaçado um motorista de aplicativo após um desentendimento de sua esposa com o prestador de serviços, divulgou, nas redes sociais, um vídeo se desculpando pela situação. O homem, que é dono de uma agência de viagens, diz estar arrependido do ocorrido, e que só agiu com o intuito de defender sua esposa.

“Eu venho aqui nesse vídeo pedir desculpas e me retratar com motoristas de aplicativo. Pelo fato que aconteceu na última quinta-feira, com a minha esposa, no qual eu ameacei o seu Floriano, com palavras, na qual não é da minha índole, do meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que não tem histórico nenhum em relação a isso. Pode procurar, enfim. Eu venho aqui pedir desculpas, e venho dizer também que estou sendo ameaçado de morte. Minha esposa, meus pais”, diz ele no vídeo.

LEIA: Motorista de app é ameaçado por empresário após corrida: “Vou dar um tiro na tua cara”

Segundo ele, a preocupação se deu pois ela havia passado por cirurgia recentemente. “Eu tava lá pra defender a minha esposa, quem é esposo sabe que uma situação dessa, a mulher fica vulnerável, em um local escuro na qual o seu Floriano pediu que ela descesse, ela está cirurgiada”, evidencia ele.

De acordo com o motorista, ele teve seu perfil no aplicativo bloqueado após denúncias e devido a isso perdeu seu instrumento de trabalho, e não está conseguindo continuar com seu ofício. O vídeo do empresário foi divulgado pelo Alerta Cidade.

Confira o vídeo na íntegra: