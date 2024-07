“Faz parte do calendário”, diz Minoru sobre Arraial Cultural; governo espera grande público na 1ª noite

“A expectativa de público é muito boa”, disse o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, sobre a primeira noite do Arraial Cultural, no Calçadão da Gameleira.

O evento tem início nesta terça-feira (16) e segue até domingo (21). Na primeira noite acontece a escolha da realeza junina e apresentação de duas quadrilhas, da cidade de Sena Madureira e Plácido de Castro.

Além disso, Minoru também falou sobre a economia. Segundo o presidente da FEM, em 2023, circulou R$ 314 mil na economia durante o arraial, e neste ano, o movimento deve ser ainda maior.

“Nós temos aqui 79 barracas, sendo 55 de comidas e outras são de artesanato. Todo ano nós temos o arraial cultural, já faz parte do calendário do estado. Como eu disse, nós temos os arraiais nos bairros, que na realidade aqui no Acre quando começa o mês de abril já começa a ter arraial, mas esse arraial cultural promovido pelo Governo do Estado por meio da FEM e com a parceria de outras secretarias e outras autarquias que compõe o governo, é sempre muito esperado”, explicou.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: