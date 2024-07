Gladson empossa mais de 100 novos servidores da Sesacre: “Profissionais que vão nos ajudar”

O governo do estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) empossou os novos servidores da instituição das regionais do Alto Acre e Baixo Acre, na tarde desta quinta-feira (4). Ao todo, foram empossados 118 novos servidores para a Secretaria da Saúde.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, afirmou que desde o início da gestão, mais 900 servidores já foram empossados. “É de muita felicidade esse momento, com todos esses profissionais de saúde que vão compor o time. Vamos continuar dando assistência a todas as regionais de saúde, todos os nossos municípios”, disse Pascoal.

Durante o evento o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, falou sobre a importância dessa nova leva de contratações.

O governador do estado, Gladson Cameli, também esteve presente no evento, e disse que esta não será a última oportunidade para profissionais da saúde, já que as obras da nova maternidade seguem avançando, e logo mais profissionais serão necessários.

“É uma satisfação, são mais profissionais que vão nos ajudar a entregar um atendimento de mais qualidade, seja da capital, do interior ou das comunidades. E aqueles que não conseguiram, não fiquem desanimados, as obras da maternidade em breve estarão prontas”, destaca.

Além disso, Cameli falou sobre os avanços na Saúde do estado e sobre as parcerias com outras esferas políticas como os prefeitos dos municípios e o Governo Federal.

Participaram da assinatura do termo o governador do estado, Gladson Cameli, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal e o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia. Foram empossados no evento médicos, dentistas, psicólogos, profissionais da área administrativa, entre outras categorias.

VEJA FOTOS: