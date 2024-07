Homem causa acidente com motocicleta, abandona o filho ferido e foge em Rio Branco

Um motociclista ainda não identificado abandonou o próprio filho de 10 anos após causar um acidente de trânsito no final da tarde desta terça-feira (23), na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, uma professora identificada como Maria Rosângela trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Factor de cor preta. Ela parou no sinal vermelho e, ao sair com o sinal verde, um homem ainda não identificado, que levava na garupa da moto o próprio filho de 10 anos, invadiu o sinal e colidiu com a motocicleta da professora.

Após a colisão, o homem pegou a moto dele, subiu no veículo e saiu do local, deixando o filho jogado no asfalto, com exposição do tendão no pé esquerdo e uma laceração na panturrilha esquerda. A professora ficou com várias escoriações e dores pelo corpo.

O motociclista que causou o acidente foi até a casa dele e pediu para que a esposa, que é mãe da criança, voltasse a pé ao local do acidente para acompanhar a vítima no atendimento médico no pronto-socorro de Rio Branco.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Policiamento de Trânsito e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à criança e a levaram ao pronto-socorro, em estado de saúde estável. Já a professora foi encaminhada na mesma ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, também em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia e, após o término, a motocicleta da professora foi entregue a amigos de trabalho dela que também saíam da escola.