Jenilson e PSB convocam coletiva para anunciar se terão candidatura à Prefeitura

A sede do PSB em Rio Branco será palco de um evento político de relevância para o cenário local na segunda-feiar (8), às 8 horas da manhã. O Presidente Estadual do PSB, César Messias, e o Presidente Municipal, Dr. Jenilson Leite, convocaram a imprensa acreana para uma coletiva especial, onde o motivo do encontro será o anúncio dos rumos políticos que o PSB planeja tomar em relação à Prefeitura Municipal.

Em um convite aberto à imprensa e à comunidade, Messias e Leite prometem discutir ideias e planos concretos para o desenvolvimento de Rio Branco, com foco no fortalecimento econômico, na melhoria dos serviços públicos essenciais e na criação de uma cidade mais inclusiva e sustentável.

A coletiva de imprensa acontecerá na sede do PSB, localizada na Rua Coronel Fontenele de Castro, 225, Estação Experimental.