Meninos imploram por foto com jogador Marcelo, mas são ignorados e cena gera revolta; veja vídeo

O pequeno Lucas, de 7 anos, e os amiguinhos aguardavam ansiosamente a chegada do jogador Marcelo para tirarem uma foto com o ídolo. Ao desembarcar do veículo, o atleta do Fluminense teve uma atitude que, para internautas, não foi legal

Acontece que, conforme mostra um vídeo compartilhado nas redes sociais nessa quarta-feira (24/7), Marcelo ignora a súplica dos pequenos, que só queriam posar para uma foto com ele.

Depois de muito insistirem, os garotinhos enfim conseguiram sair numa fotografia com o craque. Mas o próprio Marcelo não deu muita bola e ficou distante na ocasião, o que gerou uma onda de indignação.

“Eu nem deixo um filho meu ficar nessa humilhação por um pobre m0rtal”, “Pelo comportamento você conhece a pessoa” e “Não dá pra acreditar” foram algumas das reações.

Veja o vídeo: