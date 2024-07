Motorista fica gravemente ferido após desviar de veículo e capotar carro na BR-364 no Acre

Um acidente no km 45 da BR-364, no estado do Acre, sentido Sena Madureira, deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (8). Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando o motorista tentou desviar de outro veículo, vindo a capotar em seguida. Apesar da gravidade do acidente, a vítima conseguiu sobreviver.

As autoridades ainda não divulgaram informações adicionais sobre a identidade da vítima, seu estado de saúde atual ou detalhes específicos sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

Equipes de resgate foram prontamente mobilizadas para prestar assistência no local e a vítima está sendo encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco. A polícia local está investigando o incidente para esclarecer todos os aspectos envolvidos.

Veja fotos: