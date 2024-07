Motorista morre no dia do seu aniversário após ser atingido por tora de madeira na BR-364

Um acidente de trabalho foi registrado na manhã desta quarta-feira (17) em uma serraria, na altura do km 10 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. O motorista identificado até agora como Gabriel, de 41 anos, foi atingido por uma tora de madeira.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O que se sabe até agora é que ele foi ferido na cabeça e morreu instantaneamente. Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.

Conforme informações, o motorista completou 41 anos de idade nesta quarta e era natural do Mato Grosso.