Oficial? Sophie Charlotte e Xamã passaram o Dia dos Namorados juntos

Ao que tudo indica, Sophie Charlotte e Xamã estão vivendo um romance. Depois de movimentarem as redes sociais com fotos juntinhos em uma premiação, a Folha de S. Paulo revelou que os artistas passaram o Dia dos Namorados juntos.

Na última terça-feira (2/7), eles foram juntos ao Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, em São Paulo, em que a atriz foi premiada. Apesar de não terem se beijado em público, eles trocaram sorrisos e sussurros durante a premiação.

As especulações de namoro não são novas, mas atualizações do relacionamento não param de surgir.

Segundo o F5, Sophie e Xamã foram a um restaurante francês na praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, para comemorar o dia dos namorados. Eles estavam com amigos no local.

Já no fim de junho, eles chegaram de mãos dadas em um evento de lançamento do álbum Direto da Selva, do rapper TZ da Coronel.

O site disse que eles pediram para não serem fotografados, mas o cantor ficou com a mão na cintura da atriz “boa parte da noite”.