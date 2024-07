Piloto acreano brilha na 5ª etapa da Fórmula Delta em Interlagos; confira classificação

O jovem piloto Pedro Antunes, de 18 anos, teve um desempenho notável na quinta etapa do Campeonato de Fórmula Delta, realizada no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último fim de semana (19, 20 e 21 de julho).

Em uma jornada marcada por habilidade e determinação, Antunes garantiu a terceira posição na primeira corrida, consolidando sua liderança na categoria Pro desde as primeiras voltas.

Na segunda prova, partindo da quarta posição devido ao grid invertido, que dá chances de pilotos mostrarem suas habilidades, o piloto acreano não apenas superou seus adversários, mas também travou uma emocionante batalha pela liderança.

Ao cruzar a linha de chegada com uma margem incrivelmente estreita de 0,004 segundos à frente do segundo colocado, Pedro Antunes demonstrou precisão e estratégia impecáveis, conquistando assim sua segunda vitória da temporada.

Com os resultados do fim de semana, Antunes não apenas se mantém na liderança da categoria Pro, somando agora 144 pontos, como também ascendeu para a vice-liderança na classificação geral do campeonato, acumulando 107 pontos. E

Esse desempenho consistente o coloca em uma excelente posição para as etapas finais da temporada, que prometem ser igualmente desafiadoras, ainda que a classificação geral ainda não tenha sido divulgada pela Fórmula Delta.

A próxima rodada do Campeonato de Fórmula Delta está marcada para os dias 7 e 8 de setembro, novamente em Interlagos. Antunes e sua equipe agora se preparam para manter o ritmo e buscar novas conquistas, alimentando a expectativa dos fãs e admiradores do automobilismo.