Vai ou fica? Gabigol revela futuro no Flamengo; Confira

Novela entre Gabigol e Flamengo parece estar caminhando para os capítulos finais. Nessa quinta-feira (11/7), após derrota do Rubro-Negro para o Fortaleza, o jogador falou sobre se permanência ou não no clube e revelou que optou por ficar no time carioca até dezembro.

“Foi tranquilo, foi comum acordo (sobre o afastamento de três jogos). Tiveram negociações, acabou que não deu certo e também, claro, que eu optei por ficar aqui até dezembro. Mas isso é muito do meu pai, do meu empresário. O meu foco mesmo é treinar e estar disposto a jogar, estar em condições de jogo(…). Na minha opinião, isso é um assunto passado. Estou muito feliz em ficar até dezembro. Quando eu tiver a decisão vocês vão ser o primeiro a saber”, revelou Gabigol na zona mista.

“Mas o que eu peço, de coração, é que parem de falar mentira. É muita mentira que sai. Muitas coisas que não aconteceram. Então, eu sei que todo mundo quer cravar para ganhar uma moral (risos). Então, quando eu tiver essa notícia para onde eu vou, todos vão saber”, completou.

Com a decisão de não sair até dezembro, o atleta deve deixar o Flamengo sem custos, como agente livre. Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e o Palmeiras aparece como favorito para a contratação do jogador em janeiro.

Entenda o caso

vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a situação de Gabigol dentro do clube, nesse domingo (30/6), depois do Rubro-Negro vencer o Cruzeiro, no fim do mês passado.

“A gente entende a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Pelo menos o empresário passou para a imprensa que não foi uma proposta honrosa. A gente não entende dessa maneira, e sim que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão de um atleta importante, com o tamanho dele”, rebateu o dirigente.

“A partir do momento que eles se posicionaram que agora, a curto prazo, iriam procurar novos ares, estamos contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o sétimo jogo para que eles possam exercer o trabalho de ir ao mercado para tentar ajustar alguma proposta ao Flamengo”, acrescentou Braz.

O atacante foi afastado após declarações do empresário do jogador, Júnior Pedroso. O agente afirmou que Gabigol já estaria procurando um novo clube. O centroavante está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e o Palmeiras aparece como favorito para a contratação do jogador em janeiro.