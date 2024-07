VÍDEO: Homem é baleado após noite de bebedeira em Brasiléia; atiradores fugiram em motocicletas

Um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (28), na Avenida Marinho Monte, na parte alta da cidade de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima estava bebendo na companhia de amigos quando quatro homens chegaram em duas motocicletas de modelo Biz, e sem motivos aparentes, realizaram vários disparos, atingindo a vítima no braço esquerdo. Após a ação, os acusados subiram nas motos e fugiram.

Um segurança do bar colocou a vítima dentro do carro de um cliente, que transportou o homem até o Hospital Regional do Alto Acre, onde recebeu os primeiros atendimentos.

A Polícia Militar foi acionada e, depois de colher as informações, fez buscas na região para tentar prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

Ainda segundo informações da polícia, um dos atiradores foi reconhecido como sendo primo da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, onde será investigado.

Veja as imagens enviadas para a reportagem: