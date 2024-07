Violoncelista Antonio Meneses descobre tumor cerebral agressivo

O violoncelista brasileiro Antonio Meneses revelou em seu Instagram, nesta terça-feira (9/7), ter sido diagnosticado com glioblastoma multiforme, um tipo agressivo de tumor cerebral. A doença foi descoberta no mês passado.

Em nota, a equipe do brasileiro diz que ele recebe cuidados paliativos na Suíça, onde mora com a família.

“O violoncelista brasileiro Antonio Meneses, um dos principais músicos de sua geração, cancelou sua agenda de concertos e afastou-se de suas posições como professor. Ele foi diagnosticado em junho com gliobastoma multiforme, um tipo agressivo de tumor cerebral”, inicia a nota.

Além de exaltar o legado do músico, que conta com colaborações em algumas das mais importantes orquestras e maestros do mundo, a nota finaliza:

“Meneses está atualmente recebendo cuidados paliativos na Suíça, onde vive, ao lado de sua família e amigos, que têm sido importante fonte de conforto em um momento tão difícil”.