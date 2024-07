Wanessa Camargo se desespera após carro pegar fogo no meio da estrada

Wanessa Camargo passou por um momento assustador nesta quarta-feira (3/7). A cantora afirmou que o carro em que ela estava pegou fogo no meio de uma estrada em São Paulo. No momento do acontecimento, ela estava indo para uma gravação no SBT. A artista afirmou que não entendeu como tudo começou, mas agradeceu por estar bem.

“Começou a pegar fogo! E a gente teve parar. Quando a gente começou a sentir o cheiro de queimado, eu falei: ‘Para, para!’. Que desespero, que perigo. Estava indo gravar no SBT. Isso é muito perigoso, fiquei assustada”, contou.

“Deus é tão bom que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para a gente parar. Dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como eu ia parar ali? No meio da autoestrada, sem acesso a nenhum lugar para parar o carro. Deus é muito bom nessa hora”, agradeceu.

Wanessa precisou esperar um novo automóvel ir buscá-la no meio da estrada. O veículo que pegou fogo foi enviado para a revisão e todos que acompanhavam a cantora saíram ilesos do incidente.