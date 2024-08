Aplicativo revela quais deputados do Acre mais votam a favor de matérias do Governo Lula; veja

Um levantamento feito pelo aplicativo do deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, revelou quais os parlamentares do Acre que mais votam a favor de matérias propostas pelo Governo Lula.

De acordo com o app, a deputada Meire Serafim, do União Brasil, é a parlamentar que mais vota com o governo federal na Câmara dos Deputados. Ela lidera o ranking pró-governo com 86,8%. Dos 151 votos proferidos por ela, 131 foram a favor de pautas governistas, contra 20 votos em iniciativas da oposição.

O ranking segue com dois deputados do Progressistas: Zezinho Barbary e Socorro Neri. Eles registraram 79,9% e 78,3% mais alinhados pró-governo, respectivamente.

Antônia Lúcia, do Republicanos, aparece na 4ª posição como deputada pró-governo. Ela votou a favor das pautas do Governo Lula em 72,3%. Fábio Rueda, que ocupou a vaga de Eduardo Velloso, também aparece no ranking, com 48,1% alinhado às ideias da oposição e 51,9% pró-Lula.

Gerlen Diniz (Progressistas), Roberto Duarte (Republicanos) e Eduardo Velloso (União Brasil) aparecem no ranking como parlamentares do ‘centrão’. Ou seja, dividem seus votos em equilíbrio, votando a favor e contra as pautas governistas. Diniz teve 64,6% dos votos alinhados à oposição, contra 35,4% pró-governo. Duarte 56,1% (oposição) e 43,9% pró-governo. Velloso 59,3% oposição e 40,9%, pró-governo.

O único deputado da bancada do Acre que aparece como ‘oposicionista’ é o Coronel Ulysses, do União Brasil. Ele votou 72,7% contra e 27,3% governo. Foram apenas 41 votos em matérias do Poder Executivo, contra 109 contrários.

Veja: