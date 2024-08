Brasil perde para os EUA e fica com a medalha de prata nos Jogos de Paris-2024

Não deu para o Brasil. De volta à final olímpica após 16 anos, a seleção feminina de futebol parou novamente nos Estados Unidos, algoz também nas decisões de Atenas-2004 e Pequim-2008.

Com um gol de Mallory Swanson, as americanas venceram por 1 a 0 neste sébado, no Parque dos Príncipes, e conquistaram pela quinta vez a medalha de ouro. A Alemanha, com o bronze, completa o pódio nos Jogos de Paris-2024.

MARTA SE DESPEDE DOS JOGOS

Em seu último jogo em Olimpíadas, Marta ficou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo, logo após o gol dos Estados Unidos. Aos 38 anos, ela se despede com sua terceira medalha de prata e 13 gols marcados nas seis edições de Jogos Olímpicos que disputou, desde Atenas-2004. Marta é a segunda maior artilheira da história da competição.