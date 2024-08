Câmara aprova lei que elege Cruzeiro do Sul como capital nacional da farinha de mandioca

Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, no Vale do Juruá, vai se tornar, por lei, a capital nacional da farinha de mandioca. Decisão neste sentido foi tomada em sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (14).

Os 63 deputados do colegiado aprovaram por unanimidade o relatório do deputado Roberto Duarte (Republicanos – AC), aprovando projeto já aprovado no Senado Federal. Isso significa que, por ser uma decisão terminativa, o projeto nem precisará ir à votação no plenário para virar lei.

No Senado, o autor da ideia foi o senador Alan Rick (UB-AC), que se apresenta em Brasília como “acreano do pé rachado” e comedor de farinha de mandioca. Outras regiões do país, como a Bahia, também produzem farinha, mas a qualidade é muito grande inferior. “Como a de Cruzeiro do Sul, não tem igual. Não tem para ninguém”, disse o senador.

Em seu relatório, o deputado Roberto Duarte diz que a aprovação da lei que confere a Cruzeiro do Sul o título de capital nacional da farinha de mandioca, além de atestar a qualidade do produto, divulgará a cultura da mandioca para o país inteiro. “Isso é bom para os plantadores de mandioca e para quem vive de produzir farinha lá no Juruá, notadamente em Cruzeiro do Sul”, disse Duarte. “Assim como as cidades de Novo Hamburgo e Gramado, no Rio Grande do Sul, são conhecidas no país como, respectivamente, as capitais do calçado e do chocolate, Cruzeiro do Sul também ganhou esse título em relação à farinha”, disse o deputado.