FOTOS: exposições, bares e restaurantes lotados, Expoacre encerra sua primeira noite

A maior feira do agronegócio do estado do Acre encerrou sua primeira noite neste sábado (31). Com milhares de pessoas participando do evento, bares, restaurantes e exposições ficaram lotadas.

Quem gosta do universo agro se encontra na Expoacre, como Israele Silva Nunes vem a caráter para o Parque de Exposições:

“Sempre gostei desse universo agro. Moro, inclusive, na zona rural”, revela.

Além disso, a entrevistada fala que está muito ansioso para o rodeio.

“É o que mais chama atenção”, disse.

A expectativa do Governo é que a feira movimente mais de R$300 milhões durante as nove noites. Além disso, mais de 200 agentes da Polícia Militar do Acre fazem a segurança dos acreanos que foram ao evento.

Para a segunda noite, que acontece neste domingo (01), a programação é:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos – 20h – Provas de rodeio na arena com homenagens – 23h – Palco principal: Show nacional do cantor Biguinho Sensação – 00h – Fechamento dos estandes de exposições – 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Confira a galeria de fotos oficial do ContilNet da primeira noite de Expoacre 2024: