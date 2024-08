Deputado Afonso Fernandes é internado no Hospital Sírio-Libanês; veja nota sobre tratamento e retorno

O deputado estadual Afonso Fernandes está atualmente internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar consultas e tratamentos de saúde. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial nas redes sociais do parlamentar, onde a equipe de Afonso Fernandes informou que ele está se recuperando bem.

Recentemente, o político sofreu um princípio de infarto e recebe atendimento de emergência em Rio Branco. De acordo com a nota, por orientação médica, o deputado ficará afastado de suas atividades por alguns dias. Apesar da ausência temporária, a equipe do deputado destacou que ele está respondendo positivamente ao tratamento e pretende retomar seu trabalho e as visitas aos municípios assim que sua recuperação permita.

A equipe de Afonso Fernandes agradeceu pelas mensagens de carinho e reiterou que o deputado retornará em breve para continuar seu trabalho e contribuir para o desenvolvimento do estado do Acre.

Acompanharemos a evolução do estado de saúde do deputado e manteremos a população informada sobre seu retorno às atividades.

NOTA

O Deputado Afonso Fernandes viajou para realizar consultas e tratamentos de saúde e atualmente segue internado no Hospital Sírio-Libanês.

Ele está se recuperando bem e, por orientação médica, ficará ausente das atividades por alguns dias.

Em breve, retornará para continuar seu trabalho e visitar os municípios.

Agradecemos pelas mensagens de apoio e compreensão de todos.

Equipe Afonso Fernandes