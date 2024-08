Exclusivo: ida de Ana Hickmann para a RedeTV! começa a ser articulada

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a Record disse que não comenta sobre o caso. Já a assessoria da RedeTV! não respondeu até o fechamento desta nota.

Vale lembrar que o contrato da apresentadora com a Record vai até 2025. Mas, segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a emissora de Bispo Macedo estaria incomodada com o namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes, o que estremeceu a relação entre as partes.

Segundo Daniel, a Record interpretou que a artista teria sido ingrata depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.

Além disso, a cúpula não teria gostado dos rumores de que Ana teria traído o empresário com Edu Guedes, seu atual noivo, e desaprovam a exposição da relação.