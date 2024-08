Fala Operacional entrevista o coronel Paulo César, da Polícia Militar do Acre; ASSISTA

No episódio desta quinta-feira (29) do podcast “Fala Operacional”, Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos receberam no estúdio da Sans Filmes, o Coronel Paulo Cézar, um nome de peso na segurança pública, com impressionantes 42 anos dedicados ao comando operacional e à gestão estratégica.

Nascido em uma comunidade no Rio de Janeiro, Paulo Cézar Rocha dos Santos teve sua formação moldada pelas escolas públicas militares, que desempenharam um papel crucial na construção de seu caráter policial.

Desde jovem, aos 14 anos, ele já trabalhava para ajudar no sustento de sua família e, aos 18 anos, deu início à sua carreira militar no Exército. Em 1991, ingressou na Polícia Militar do Acre como oficial. Paulo Cézar destacou que, crescer em uma comunidade onde muitas vezes sua única refeição era a merenda escolar, o incentivou a trilhar o caminho certo. Essa realidade não o fez ver o infrator como uma vítima da sociedade. Pelo contrário, ele acredita que, assim como ele, e muitos de seus conhecidos, é possível vencer na vida fazendo as escolhas certas.

Sua primeira lotação no Acre foi na cidade de Sena Madureira, uma experiência que ele considera uma das mais desafiadoras de sua vida. Durante a entrevista, compartilhou relatos fascinantes vividos no início de sua carreira, mencionando personagens conhecidos dos acreanos.

Com uma atuação de destaque em Direito Penal, Direito Administrativo e Direito Legislativo, Paulo Cézar se tornou uma referência na área. Formado em Ciências Jurídicas e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre (UFAC), ele possui uma formação acadêmica robusta, complementada por diversas especializações, incluindo um Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde se destacou em primeiro lugar, um Curso Superior de Polícia e um MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ).

Além disso, sua formação inclui cursos de alto nível em operações especiais, gerenciamento de crises, direitos humanos e treinamento SWAT, realizados em âmbito internacional.

Durante sua gestão como secretário de Segurança Pública do Acre, de 2019 a 2022, o Coronel Paulo Cézar desempenhou um papel crucial na implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria da segurança no estado. Sob sua liderança, o Acre viu uma série de iniciativas inovadoras que tiveram um impacto significativo na redução da criminalidade e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Sua atuação como líder foi marcada pela busca constante de melhorias nas condições de trabalho dos profissionais de segurança, incluindo investimentos em capacitação, tecnologia e infraestrutura. Ele também priorizou a valorização dos direitos humanos e a padronização de procedimentos, visando uma atuação policial mais justa e eficiente.

Além disso, o Coronel Paulo Cézar foi fundamental na criação e implementação do Programa Acre Pela Vida, uma iniciativa pioneira que integrou diversas áreas do governo para combater a criminalidade de forma mais ampla e coordenada.

O programa incluiu ações voltadas para a prevenção da violência, o fortalecimento da segurança nas fronteiras e a promoção de atividades educativas e culturais nas comunidades mais vulneráveis.

Paulo Cézar também foi um defensor da integração entre as forças de segurança, promovendo a colaboração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, e outros órgãos de segurança, além de fortalecer a cooperação com as Forças Armadas e agências federais.

Essa abordagem integrada foi crucial para o sucesso das operações de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, especialmente em regiões de fronteira.

O coronel Paulo Cézar dos Santos deixou um legado de inovação e compromisso com a segurança pública, consolidando-se como uma figura central na modernização da gestão da segurança no Acre. Sua atuação continua a influenciar positivamente as políticas de segurança no estado, servindo de modelo para futuras lideranças.

Atualmente, Paulo Cézar atua como Chefe de Gabinete e Assessor Legislativo do Deputado Federal Coronel Ulysses, onde continua a aplicar sua vasta experiência em segurança pública e gestão.

A história de Paulo Cézar nos mostra que dedicação e perseverança são essenciais para uma carreira de sucesso.

