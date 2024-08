Homem é preso ao arremessar mais de 4kg de drogas em terreno baldio de Rio Branco

Luiz Carlos Mesquita, 26 anos, foi preso com mais de quatro kg de drogas, entre maconha e cocaína, na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro Vitória, em Rio Branco.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima de que um indivíduo havia jogado uma sacola suspeita em um terreno baldio, ao lado de uma residência na rua Luiz Gonzaga, bairro Vitória. Policiais militares do Comando Choque, com apoio da CPcães e GIRO, foram averiguar. No momento em que a polícia realizava a varredura no local, Luiz Carlos Mesquita, que estava na casa, jogou outra sacola e tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela PM.

Na sacola, a polícia encontrou parte do material entorpecente. Ao ser questionado se na residência havia mais drogas, ele confirmou e autorizou a polícia a fazer buscas na casa, onde foram encontradas mais drogas.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu quatro “tijolos” de drogas, sendo um de maconha, com exatos 998 g, e três de cocaína, pesando 3.524 kg do entorpecente, totalizando 4,5 kg de drogas.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o material entorpecente, para as devidas providências