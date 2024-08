Idoso bate na traseira de caminhonete e é arremessado no asfalto, na BR-317

O motociclista Carlos Alberto Pires Maia, de 66 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre moto e caminhonete na tarde desta quarta-feira (7), na BR-317, nas proximidades do município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Carlos trafegava em uma motocicleta no sentido Rio Branco-Xapuri, quando inesperadamente colidiu na traseira de uma caminhonete.

Com o impacto, Carlos foi arremessado no asfalto e sofreu fraturas expostas no braço esquerdo e na perna direita, além de um trauma torácico que precisou de drenagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Xapuri foi acionado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam inicialmente o paciente ao Hospital Geral Epaminondas Jácome, em Xapuri. Depois de ser avaliado no hospital, a gravidade dos ferimentos de Carlos fez com que ele fosse transferido ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.