Justiça autoriza filha de Brad Pitt a retirar sobrenome do pai

Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, conseguiu uma liberação judicial para retirar o sobrenome do pai. Agora, a jovem de 18 anos de idade poderá retirar oficialmente o Pitt de seu nome completo.

Em maio, o advogado de Shiloh, Peter Levine, disse que o pedido se deu após “eventos dolorosos” envolvendo o ator. Segundo o TMZ, não houve uma audiência formal, mas o pedido foi atendido sem maiores problemas.

As leis da Califórnia (EUA) exigem que, antes de um juiz aprovar uma petição para mudança de nome, ele deve ter os formulários legais publicados em um jornal durante um mês. Na sequência, a solicitação aparecerá na seção de aviso legal da publicação.

Além de Shiloh, Brad e Angelina também são pais de Maddox, de 22 anos; Pax, de 20; Zahara, de 19; e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16. Brad Pitt, no entanto, não tem quase nenhum contato com os filhos adultos, mas faz visitas regulares para os caçulas desde a separação, em 2016.

Entenda por que a filha de Brad Pitt quer retirar sobrenome do pai

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou na Justiça para retirar o sobrenome do pai. A informação voltou a ser assunto na última semana ao aparecer nas páginas do Los Angeles Times.

O advogado da jovem, Peter Levine, resolveu se manifestar e explicar por que o assunto estampou o jornal. De acordo com o profissional, é necessário publicar um aviso legal e eles escolheram esse jornal para isso.

“Shiloh Jolie não colocou um ‘anúncio’ propagandeando qualquer mudança de nome e qualquer reportagem da imprensa que diga isso está incorreta. Como advogado de Shiloh, sou obrigado a publicar um aviso legal porque a lei da Califórnia exige isso de qualquer pessoa que queira mudar seu nome. Esse aviso legal foi publicado no Los Angeles Times, conforme exigido”, detalhou Levine.

Ele ainda alegou que “a mídia deve ser mais cuidadosa em suas reportagens” e, sem detalhes, pontuou o que levou Shiloh à Justiça.

“[Ela é] uma jovem adulta que tomou uma decisão independente e significativa após eventos dolorosos”, comentou ainda a defesa.

Vale lembrar que, em março deste ano, a jovem tinha decidido morar junto com o pai. Segundo a revista norte-americana In Touch, a notícia deixou o ator extasiado.

“Shiloh não está infeliz na casa de Angelina, mas logo fará 18 anos e quer mudar as coisas. Além disso, ela adora Brad e sempre foi a menininha do papai”, disse uma fonte ao In Touch. O veículo americano afirma que Angelina não ficou feliz, mas que sabe que Shiloh “pode tomar suas próprias decisões”.