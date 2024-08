Motoboy que salvou namorada de afogamento é encontrado morto

São Paulo– O corpo em estado de decomposição encontrado na praia da Enseada, no Guarujá, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (5/8), era do turista Bruno de Souza Araujo, que estava desaparecido desde o dia 28 de julho depois de ajudar a salvar sua namorada que estava se afogando na Praia de Pernambuco, também no Guarujá.

Bruno, de 24 anos, trabalhava como motoboy e havia viajado da capital paulista com sua namorada e a família dela para o litoral.

Depois de 8 dias desaparecido, ele foi encontrado na manhã da segunda-feira depois do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) ser acionado para averiguar um corpo encontrado no mar.

Apesar de ser encontrado em estado de decomposição, a família conseguiu fazer a identificação do corpo pela roupa que ele vestia. A família de Bruno agora espera o laudo da morte pelo Instituto Médico Legal (IML).