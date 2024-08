Salva-vidas de rodeio é gravemente ferido por touro e levado em estado crítico para o PS de Rio Branco

O salva-vidas de rodeio, Luan de Oliveira Freitas, 19 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um touro na noite desta quarta-feira (14), no Ramal dos Paulistas, na zona rural de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Luan estava com amigos treinando montaria em uma fazenda da região, na noite de quarta-feira (14). De forma acidental, um dos touros deu uma cabeçada contra a cabeça do jovem, que ficou desorientado. Após recuperar a consciência, Luan voltou para casa para descansar.

Ainda durante a noite de quarta-feira, Luan passou mal, e foi necessário colocar a vítima dentro de um carro e pedir ajuda ao Samu, que fica na Vila do V. O jovem foi socorrido pelos socorristas no Ramal dos Paulistas.

Já na Vila do V, a ambulância de suporte básico recebeu ajuda da ambulância de suporte avançado, e o médico precisou entubar o paciente. Luan foi rapidamente encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, com um sangramento ativo no cérebro.