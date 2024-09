Concurso Nacional Unificado: saiba qual foi o cargo “mais fácil”!

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou informações sobre a concorrência por vaga após as abstenções no Concurso Nacional Unificado (CNU) e os candidatos têm se perguntado quais são os cargos tidos como “mais fáceis” do certame.

Diante disso, o Direção Concursos analisou cada cargo ofertado nos oito blocos do CNU e realizou um levantamento dos cargos “mais fáceis” para os candidatos.

É importante explicar que o ponto de vista abordado é apenas sob o aspecto da concorrência de candidatos por vaga, selecionando os cargos menos concorridos. Dessa forma, o termo “mais fáceis” não tem relação alguma com os conteúdos cobrados nas provas.

Confira, nessa matéria, quais foram os cargos que registraram a menor concorrência e, portanto, os “mais fáceis” de conseguir sua aprovação em cada bloco do Concurso Nacional Unificado!

Cargos “mais fáceis” do Concurso Nacional Unificado

Conforme os dados divulgados pelo MGI, o cargo que registrou a menor concorrência por vaga, considerando todos os blocos do CNU foi Tecnologista do MAPA – Especialidade: Meteorologia ou Ciências Atmosféricas (bloco 3).

Foram 957 candidatos inscritos, mas apenas 581 compareceram às provas. Dessa forma, a concorrência será de apenas 14,5 candidatos para cada uma das 40 vagas ofertadas, tornando este o cargo “mais fácil” do Concurso Nacional Unificado em relação ao número de concorrentes.

Mas, e em relação aos cargos de nível superior em qualquer área de formação? O cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) oferta 900 vagas e é um dos preferidos dos candidatos do CNU. Surpreendentemente, este foi o cargo com a menor concorrência por vaga, registrando 184,8 candidatos para cada vaga.

Em contrapartida, o cargo de AFT registrou o maior número de inscritos entre os cargos de nível superior, com 309.645 candidaturas e 166.350 presentes no dia da prova. Como este também foi o cargo com a maior oferta de vagas do certame, a concorrência por vaga se manteve baixa.

No bloco 1, o cargo em que os candidatos terão menos concorrentes para superar é Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA – Especialidade: Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica, com 16,6 candidatos por vaga.

Considerando os cargos do bloco 1 com formação em qualquer área, a menor concorrência é para Especialista em Regulação da ANEEL, com 3.378,3 candidatos por vaga.

No bloco 2, a menor concorrência para formações específicas é para o cargo de Analista em Tecnologia da Informação (ATI) do MGI, com 101,6 candidatos por vaga. Já para formação em qualquer área, o cargo de Pesquisador do INCRA registrou 965,9 candidatos por vaga.

Por sua vez, o cargo com formação específica no bloco 4 com menor concorrência foi Médico – Especialidade: Psiquiatria, com 85,5 candidatos por vaga.

O bloco 5 registrou 85,5 candidatos por vaga no cargo de Analista do INCRA – Especialidade: Antropologia. Para cargos em qualquer área de formação, Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) do MGI terá 231,2 candidatos por vaga.

Olhando para o bloco 6, o cargo de Economista da AGU tem 162,8 candidatos por vaga e, com formação em qualquer área, o cargo de Analista de Comércio Exterior do MDIC tem 524,6 candidatos para cada vaga.

O bloco 7 registrou 124,1 candidatos por vaga no cargo de Arquivista e demanda de 614,5 candidatos por vaga para Analista do INCRA (qualquer área de formação).

Por fim, o bloco 8, que oferece vagas de nível médio, registra a menor concorrência em Técnico em Indigenismo da FUNAI (842,2 por vaga) e Agente de Inspeção Sanitária (126 por vaga)

Confira, de forma mais simplificada, os cargos com a menor concorrência por vaga em cada bloco do CNU:

Qualquer área de formação

Formações específicas