Concurso Nacional Unificado tem cartões resposta liberados; confira!

Novidade para os concurseiros que participam do Concurso Nacional Unificado (CNU)! Os espelhos dos cartões resposta foram liberados para consulta!

Os candidatos podem ter acesso aos respectivos cartões resposta a partir desta terça-feira, 10 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio. Para acessar a área do candidato, os inscritos deverão inserir CPF e a senha cadastrada no gov.br.

Confira onde está localizada a aba do cartão resposta na área do candidato:

Clique aqui para acessar seu cartão resposta do CNU!

A liberação dos cartões resposta foi realizada obedecendo o cronograma oficial do certame, que prevê a divulgação das notas finais da prova objetiva, bem como da nota preliminar da prova discursiva, no dia 8 de outubro. Esta será uma importante etapa, já que os candidatos poderão intepor recursos referentes à prova discursiva e enviar os títulos, caso exigido pelo cargo pretendido.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU)

De acordo com o cronograma mais atualizado da Fundação Cesgranrio, em 8 de outubro ocorrerá a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva. O período para interposição de recursos será de 8 a 9 de outubro.

Por sua vez, o envio dos títulos será nos dias 9 e 10 de outubro.

Confira todas as datas do cronograma: