Conheça a Higino’s Tur, empresa acreana especialista em viagens ao Peru

Quer conhecer o Peru e não sabe por onde começar? A Higino’s Tur sabe como ajudar! Empresa 100% acreana, há mais de 10 anos no mercado, Higino’s Tur é especialista em viagens ao Peru, país vizinho do Acre.

De acordo com Thiago Higino, proprietário da empresa, a agência trabalha com pacotes de viagens, passagens terrestres, passagens aéreas, assessoria de passaporte, receptivos (Acre e Peru), excursões e caravanas, locação de veículos, reserva de hotel, seguro viagem e mais.

“Nós trabalhamos com vários serviços, como passagens terrestres, passagens aéreas, locação de veículos, reservas de hotel, acesso. Além de todos esses serviços que nós prestamos, nós também somos uma agência especializadas em viagens ao Peru. Então fazemos Cusco, Machu Picchu, Lima. Estamos aqui pertinho, há pouco mais de 24h de Machu Picchu, uma sete maravilhas do mundo e fazemos esse trajeto”, disse.

Na Expoacre, a Higino’s Tur apresenta os pacotes e todos os serviços disponíveis para a população no Espaço Internacional, onde estão empreendedores do Peru e da Bolívia.

“Nós também apresentamos esse produto para pessoas que vem de outras cidades e outros estados para participar da feira. Nós trabalhamos de duas formas, com caravanas de excursões, que são datas já programadas que nós realizamos todos os anos, que geralmente acontece no feriados prolongados”, explica.

Com isso, a agência já tem duas viagens pré-agendadas até o final do ano, em novembro, que vai acontecer entre o dia 15 e o dia 20, uma excursão para Cusco, que vai pegar dois feriados, mais um final de semana e nós temos a nossa tradicional excursão para o Réveillon onde nós vamos fazer Pueto Maldonado, Cusco e Lima, serão oito dias de viagem”, disse.

O pacote do Réveillon é all inclusive e conta com hospedagens, café da manhã e assessoria, que é o diferencial da empresa, que faz todo o acompanhamento da viagem pessoalmente. A agência conta com pacotes para Machu Picchu, Valle Sagrado, Maras – Moray, Valle Sur, Montaña de 7 colores e City Tour.

Thiago faz um convite para que o público conheça o Espaço Internacional e o estande da Higino’s Tur. “Esse ano o galpão inovou trazendo tanto os peruanos quanto os bolivinos para expor os seus produtos por conta da relação comercial, bilateral que nós temos com ambos os países e não tem como a gente também falar de comércio exterior, de falar de negócios, sem atrelar isso ao turismo”, finalizou.

Para saber mais sobre os serviços da Higino’s Tur, basta entrar em contato pelo número (68) 99929-4050 ou pelo Instagram @higinostur. A agência fica localizada na Avenida Nações Unidas, 403, Bosque.

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: