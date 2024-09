Corinthians terá que pagar indenização milionária a Vitor Pereira

O Corinthians terá que indenizar o treinador Vitor Pereira em R$ 2,8 milhões. A decisão é da Corte Arbitral do Esporte (CAS), com sede na Suíça.

Além do valor milionário, o Timão deverá pagar juros de 5% ao ano, contando a partir de janeiro de 2023. Não há mais a possibilidade de recorrer da decisão. Os valores são referentes a direitos não pagos ao treinador português durante sua passagem no clube em 2022.

No âmbito esportivo, Vitor Pereira acionou o tribunal de disputas da Fifa e teve sentença a favor no ano passado. Diante disso, o Corinthians recorreu ao CAS.

Na Justiça do Trabalho do Brasil, Vitor Pereira já havia processado o Corinthians em R$ 7,5 milhões. A ação aconteceu por conta de atrasos de FGTS, férias e 13º, entre outros. No entanto, por entender que o foro correto para a discussão seja o esportivo, a ação foi encerrada sem análise do mérito. Ainda cabe recurso da decisão.

Passagem pelo Corinthians

Vitor Pereira foi treinador do Corinthians durante o ano de 2022. No comando do Timão, o português somou 64 jogos, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas.

Com um aproveitamento de 51,6%, Vitor Pereira foi vice-campeão da Copa do Brasil, além de ter chegado ao 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Ao fim da temporada 2022, o português deixou o Corinthians e acertou com o Flamengo. Hoje, ele está no Al-Shabab, da Arábia Saudita.