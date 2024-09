Detentos criam móveis de luxo que são exibidos na Expoacre 2024; saiba como comprar

O projeto “Sons da Liberdade” do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Acre) leva para a Expoacre 2024, diversos móveis para venda construídos por detentos do sistema prisional. Nesta segunda-feira (02), o ContilNet conversa com Jardel da Silva sobre o projeto.

“Eu sou responsável pelo projeto Sons da Liberdade, que é a construção de instrumentos musicais pelos detentos. Eu que sou o instrutor lá e o responsável pelo projeto”, explicou Jardel da Silva.

A exposição do projeto na feira traz não apenas instrumentos musicais, mas também móveis e estofados, como sofás e cadeiras acolchoadas, que são novidades no trabalho realizado dentro do polo prisional.

“Foi muito bom trazer, já é um projeto que vem sendo realizado há algum tempo. Hoje a gente tem também a novidade que são os estofados, sofá, essas cadeiras aqui acolchoadas, que é um trabalho novo”, afirmou.

As vendas dos produtos acontecem através do DAE, um método de pagamento do governo que garante transparência ao processo. Todo o dinheiro arrecadado é destinado ao fundo penitenciário e reinvestido no projeto para dar continuidade às atividades.

“Todo esse dinheiro vai para o fundo penitenciário e de lá ele é redistribuído para dar continuidade no projeto em geral”, explicou o coordenador.

O estande tem atraído a atenção do público, que tem se mostrado curioso e interessado nos produtos.

“Já vendeu bastante coisa, a galera tem procurado muito, o pessoal tem sido bem curioso para saber como é feito pelos detentos. Isso agrega valor”, concluiu Jardel.

Sobre a Expoacre 2024

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Confira aqui, a programação para a terceira noite de Expoacre 2024, na segunda-feira (02):

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena

– 23h – Show na arena de rodeio com Marilia Tavarez

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Veja a galeria:

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: