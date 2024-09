Ex-ator da Globo critica novelas atuais por falta de “homens héteros brancos”

Sem contrato fixo com a Globo, o ator Thiago Fragoso, 42, criticou as “mudanças” no mercado audiovisual brasileiro, que, segundo ele, têm aumentado as dificuldades enfrentadas por atores com o seu perfil. Em entrevista à Folha, ele afirmou que “não pode mais ter homem hétero branco” em novelas e destacou como essa nova realidade tem impactado a escalação de atores.

O ator, que teve contrato com a emissora desde os 20 anos, disse que, para ele, o cenário atual está “esquisito”, com “menos investimentos”. “Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um ‘não pode mais ter homem hétero branco’”, disse ele. “Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela.”

Diante disso, o artista afirma reconhecer a importância das redes sociais para manter a conexão com os fãs e, possivelmente, como uma fonte de renda após essas dificuldades. Apesar de não gostar de expor sua vida privada, ele afirma que ali não enfrenta as mesmas restrições. “As pessoas que me seguem sabem que sou assim: branco, hétero, casado, com dois filhos”, concluiu.