Filha de Arlindo Cruz choca ao revelar preço do plano de saúde do pai

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, revelou que a família gasta cerca de R$ 30 mil mensais com o plano de saúde do sambista. Arlindo sofreu um AVC há sete anos e, desde então, convive com as consequências da enfermidade. Ele enfrenta dificuldades para falar, não se apresenta mais nos palcos e depende de uma cadeira de rodas para se locomover.

Em A Fazenda 16, a jovem de 21 anos afirmou que até os 12 ainda tinha regalias e uma vida luxuosa por conta do padrão financeiro do pai.

Devido ao AVC, Cruz passou um longo período hospitalizado e chegou a fazer 17 cirurgias em um curto intervalo.