Governo transfere feriado do Dia da Amazônia e garante fim de semana prolongado

O Governo do Acre anunciou que o feriado em alusão ao Dia da Amazônia, no dia 5 de setembro, foi transferido para a sexta-feira (6). A data está inserida no calendário de feriados e pontos facultativos publicado no Diário Oficial em janeiro deste ano.

Na sexta-feira (6), os serviços essenciais, como de saúde e segurança, continuarão funcionando normalmente. As unidades de atendimento de saúde de urgência e emergência, como prontos-socorros e unidades de pronto atendimento (UPAs), e de atendimento especializado (Hospital das Clínicas, serviços de apoio e diagnóstico, setores de internação, centros cirúrgicos e de tratamento intensivo) seguem com funcionamento normal.

Já na Segurança, as delegacias especializadas (Flagrantes, Investigações Criminais e da Mulher) também permanecem abertas.