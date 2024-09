Homem é condenado a 45 anos de prisão por estuprar filha e enteada por quase 10 anos

Um homem foi condenado por estupro de vulnerável a 22 anos em regime inicialmente fechado, por ter abusado da enteada dos 9 aos 17 anos de idade dela, nesta quinta-feira (26). Na sentença, dada em 2019 pelo juiz de Direito José Wagner, ele foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado. Somando todas as penas, o total ultrapassa 45 anos.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Acre ao Poder Judiciário, o homem praticou os abusos entre o ano de 2010 até agosto de 2017. Ele mostrava filme pornô e ordenava que a enteada fizesse as cenas dos filmes pornográficos. Uma vez, a irmã da vítima presenciou o acusado praticando os abusos.

A sentença, assinada pela juíza de Direito Andrea Brito, levou em consideração ainda os antecedentes do acusado em virtude de haver condenações com trânsito em julgado por delito da mesma natureza por ele ter estuprado a própria filha durante oito anos, dos 5 aos 13 anos de idade.

No outro caso, com a filha, os abusos ocorreram entre os anos de 2010 e 2018, na casa do réu, quando a vítima ia lhe visitar, já que ele já estava separado da mãe da vítima.

O caso foi descoberto quando a criança desabafou para algumas amigas da escola que levaram o caso à coordenação escolar.