Homem morre enganchado em grade de distribuidora e polícia abre investigações sobre o caso

O dependente químico Elisson André de Lima, de 39 anos, que vive em situação de rua, sofreu um mal súbito e morreu na madrugada desta sexta-feira (27), em frente à distribuidora Eldorado, situada na rua Lourenço Lopes, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Elisson estava fazendo uso de entorpecentes quando chegou em frente à distribuidora, se sentindo mal. Ele se agarrou à grade de ferro e, inesperadamente, sofreu uma morte súbita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a ambulância de suporte avançado foi enviada. O médico do Samu atestou o óbito e, por considerar a morte suspeita, solicitou a presença da Polícia Militar no local, que encontrou o homem com o braço preso à grade, enganchado.

Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal, que, inicialmente, constatou que não havia marcas de violência no corpo de Elisson, o que leva a crer que a vítima sofreu uma possível overdose.

Após o término da perícia, o corpo de Elisson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.