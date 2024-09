Hospitais do Acre apresentam superlotação dos leitos de UTI’s, nesta quinta-feira

O Acre tem dois hospitais com leitos de UTI Adulto totalmente lotados, segundo o painel da Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira (19).

Todos os leitos do Hospital Regional do Juruá (10), em Cruzeiro do Sul e no Hospital Santa Juliana (20), em Rio Branco, estão ocupados atualmente.

O alerta também vale para a ocupação de leitos de UTI na Fundhacre. Dos 18, apenas 4 estão disponíveis. Já no pronto-socorro de Rio Branco, das 17 vagas, apenas 3 estão sem ocupação.

Situação da pediatria

Em relação aos leitos de UTI pediátrica, dos 20 disponíveis no Hospital da Criança, apenas 09 estão ocupados. O número segue dentro do esperado da Secretaria de Estado de Saúde.

Na última semana, o secretário Pedro Pascoal afirmou que em razão do período de seca extrema, a pasta já deixou 10 leitos de UTI pediátricas em ‘stand by’ para um possível surto de síndromes respiratórias em crianças, considerado grupo de risco das doenças.