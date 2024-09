Incêndio atinge loja de auto-peças no bairro Glória, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu uma loja de auto-peças no bairro Glória, em Porto Alegre, no início da tarde desta quarta-feira, 4. Este é o segundo incêndio registrado hoje na cidade. Dois caminhões de Bombeiros controlaram as chamas por volta das 14h.

Mais cedo, próximo ao meio-dia, os Bombeiros controlaram chamas em um prédio na avenida Borges de Medeiros, no Centro. Ao menos três residências do prédio de 12 andares foram completamente destruídas. Um idoso e outra moradora inalaram fumaça e precisaram de atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS).