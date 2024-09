Noiva de jogador do Flamengo expõe ameaça de morte nas redes sociais

A influenciadora digital Karoline Lima, noiva do jogador do Flamengo, Léo Pereira, fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram, relatando uma ameaça de morte sofrida logo após anunciar o noivado com o zagueiro Rubro-Negro.

Ela expôs as mensagens agressivas que recebeu. “Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos”, escreveu um usuário, que seguiu com as ameaças. “Só foi ele começar a c… essa p… Maria chuteira que ele ficou uma m… dentro de campo. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente”, completou. “Não representam a torcida do Flamengo” A influenciadora ressaltou na publicação que o comentário não representa os torcedores do Flamengo. “Vou começar a expor mesmo pra vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Fla”, disse a influencer. O pedido de casamento O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, pediu a namorada, Karoline Lima, em casamento. O momento foi registrado por uma amiga do casal durante a viagem que fizeram ao Ceará, em julho. “Eu tenho que dizer ao Léo que ele é o amor da minha vida”, disse Karoline, que recebeu uma resposta inesperada do amado. “Você me ama? Então a gente vai casar? Quer casar comigo?”, perguntou o defensor Rubro-Negro, que, em seguida, presenteou Karoline com um anel de noivado. Depois de responder “Bora”, ao pedido de casamento, a influencer ainda aceitou ter filhos com o atleta. “Vai ter filhos? Quantos?”, perguntou Léo. “Quantos você quiser, meu amor”, disse Karoline, que ficou surpresa com o pedido do agora noivo: “Um time de futebol”. Namoro entre Karoline e Leo Pereira Léo Pereira e Karoline Lima namoram desde o início deste ano. Eles aproveitaram o final de semana junto com a pequena Cecília, filha da influenciadora com o jogador do Real Madrid, Éder Militão. Em clima de família, eles posaram para fotos e se divertiram nos tobogãs e piscinas do parque.