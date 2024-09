Secretário de Agricultura de Rondônia prestigia Expoacre e elogia sucesso da feira

Luiz Paulo da Silva Batista, Secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, esteve presente na Expoacre a convite do Secretário de Agricultura do Acre, José Luis Tchê. O secretário deu entrevista exclusiva durante a transmissão ao vivo da Expoacre 2024, no útimo domingo (1º), realizada pelo ContilNet.

Ele agradeceu a equipe pelo convite e elogiou o trabalho de todos na missão de informar com compromisso. Luiz Paulo também declarou um momento de testemunho na arena de rodeio da Expoacre, ao afirmar que é acreano e expressar sua gratidão a Deus, além de destacar o forte desenvolvimento agrícola de Rondônia.

“Lá em Rondônia, a agricultura se desenvolve porque os produtores seguem as políticas públicas a nível de estado, federal e municipal. O produtor tem vontade de se desenvolver e por isso o sucesso. Com isso, somos um dos maiores estados produtores de café, cacau, desenvolvendo a pecuária de corte e leite, além das 17 milhões de cabeças de gado e muitas ações realizadas”, afirmou Batista.

O Secretário também elogiou o governo de Gladson Cameli e destacou a parceria entre o governador do Acre e o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, para uma Amazônia mais fortalecida e compromissada. “Há uma forte parceria entre o governador Gladson e o governador Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, para uma Amazônia mais fortalecida e compromissada”, acrescentou.

Além disso, Batista falou sobre a Expovel e a feira em Ji-Paraná, a Rondônia Rural Show Internacional, que está na 10ª edição e teve a participação de 17 embaixadas, destacando o evento como um exemplo de sucesso que atrai empresários, pequenos, médios e grandes produtores, além de um grande público internacional. Ele concluiu ressaltando que a feira é 100% realizada pelo Estado de Rondônia e um evento focado em negócios.

A presença de Batista e seus comentários ressaltam a importância das parcerias e o sucesso das iniciativas de feiras agrícolas, tanto no Acre quanto em Rondônia, como motores para o desenvolvimento econômico e regional.

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: