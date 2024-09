TCE recorre aos deputados da Aleac para que policiais da reserva possam atuar na segurança do tribunal

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ribamar Trindade, enviou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (10), um projeto que altera a lei 2865, de abril de 2014.

A medida serve para pedir autorização para o chamamento de militares da reserva remunerada para atuarem em atividades especiais, assessoria militar e segurança institucional no Tribunal de Contas do Estado.

O projeto precisa passar pelas comissões da Casa e, caso tenha o aval, será encaminhado para a votação no plenário e vai a sanção do governador Gladson Cameli.