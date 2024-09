VÍDEO: avião de pequeno porte cai e pega fogo na BR-319, entre Porto Velho e Manaus

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quinta-feira (26) na BR-319, entre os quilômetros 504 e 505, próximo ao Restaurante Fogão à Lenha, em Rondônia. O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de Realidade, município de Manicoré, Amazonas.

Motoristas que transitavam pela rodovia precisaram parar nos dois sentidos devido à fumaça intensa causada pelo fogo. Um vídeo registrado por um integrante da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319 mostra o momento em que a aeronave estava em chamas.

Ainda não há informações sobre o estado do piloto, o destino da aeronave ou as causas que levaram à queda. As autoridades estão investigando o caso, e novas atualizações serão divulgadas conforme o desenrolar da situação.

A queda mobilizou equipes de resgate e mais detalhes serão divulgados conforme novos desdobramentos surgirem.

Veja o vídeo: