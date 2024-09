Vídeo: baleado e sangrando, candidato perseguiu atirador após disparos

Após levar tiros à queima-roupa, o candidato a vereador Murilo Silva (PP) conseguiu entrar no carro e tentou perseguir seu atirador. O político contou que só parou quando percebeu que o ombro estava sangrando. Novas imagens mostram a cena completa do atentado ao político em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, inclusive com a fuga do criminoso em bicicleta. Veja:

O crime ocorreu na noite de terça-feira (10/9) quando foi buscar o material de campanha no comércio que tem. “Aquele é meu reduto eleitoral”, disse o político.

As imagens da câmera de segurança mostraram que o atirador fez campana por quase uma hora à espera do alvo. Murilo estava acompanhado do coordenador de campanha, Douglas Barbosa.

Quando os dois estacionam o carro, o algoz começa a andar pelo local. O bandido espera o melhor momento para mirar no candidato e efetua ao menos cinco disparos. O tiro pegou no ombro de Murilo e na mão e na virilha do coordenador.

Mais cedo, o delegado Vinicius Máximo havia negado que o candidato fora alvejado e mencionado apenas o tiro na mão de Douglas. Apesar de o delegado desconsiderar crime político, Murilo acredita que essa é uma hipótese já que tem comércio há 18 anos no local e só virou alvo após se candidatar.

“Aquilo foi um atentado a mim, à minha vida, mas também à democracia”, ressaltou Murilo. Ele disse que ficou com receio de ir às ruas. “Sou pai solo e estou procurando alguém que possa ficar com minha filha nesse período de campanha para não expor a qualquer risco.”

Ele lembra que tinha acabado de deixar a filha de 3 anos na creche. “Deixo ela pernoite porque minha campanha é de porta em porta, e aqui em Águas Lindas as pessoas trabalham em Brasília e só chegam à noite. Então eu ia começar meu dia de campanha”.

Murilo destaca que não tem problema pessoal com ninguém e que não consegue pensar em nomes que poderiam ter armado. “Fora o trauma que ficou. Foi por um triz que eu não morri”, disse.

Entenda o caso

