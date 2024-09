VÍDEO: Gladson, Mailza e outras personalidades são homenageadas na final do rodeio na Expoacre

O rodeio chegou ao fim! Mas não antes de diversas comemorações e festas que marcam a quarta-noite da Expoacre 2024, nesta terça-feira (03).

A final do rodeio trouxe em sua abertura, uma homenagem a diversas personalidades acreanas em sua arena.

O primeiro a receber a medalha foi o governador Gladson Cameli das mãos dos seguranças dos peões que estão presentes na grande final da competição.

Além dele, a vice-governadora Mailza Assis, secretários do governo do Estado, como Jose Luís Tchê, secretário de agricultura, empresários e componentes importantes que fizeram o rodeio acontecer foram homenageados. Além do clássico animador do rodeios, o goiano “Lacraia”.

Sobre a Expoacre 2024

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Curtiu? Então, confira a programação desta terça-feira (03), a quarta noite de Expoacre 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Grande final das provas de rodeio na arena

– 23h – Show na arena de rodeio com Limão com Mel

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Assista a entrega das medalhas:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Assista ao vivo a transmissão da 4º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: