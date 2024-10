Abandonada ainda recém-nascida, mulher tenta encontrar família biológica no Acre

Morando em São Paulo atualmente, a acreana de 32 anos, Inauana Kamilly, publicou nas redes sociais mensagens contando sua história de vida, em busca de ajuda para conseguir encontrar sua família biológica.

De acordo com ela, ainda recém-nascida, com pouco mais de 2 dias de vida, foi deixada na porta de seus pais adotivos, em maio de 1992, no bairro Nova Estação, em Rio Branco, sem roupas e enrolada em um lençol da maternidade Bárbara Heliodora.

“Nesse dia, minha família relata que imediatamente minha mãe que me registrou já quis ficar comigo, e assim foi feito. Fui registrada por Maria do Carmo Andrade e João Coelho de Andrade, nunca conheci ninguém da minha família biológica e a gente sempre morou no mesmo lugar, só mudou a casa e a rua, que antigamente era de barro”, afirma.

Criada com muito zelo e carinho por seus pais adotivos que já faleceram, Inauana destaca que construiu uma nova vida em outro estado, tem duas filhas e gostaria muito de redescobrir parte de seu passado.

“Gostaria muito de saber da minha origem. Se você conhece alguma mulher que nessa data deixou alguma criança em alguma porta ou se você mesmo está lendo esse POST me procure se for do seu interesse. Me ajudem a encontrar minha mãe biológica. Infelizmente não tenho muitas informações”, informou.