Aniversário, dia das crianças e viagem dos acreanos; veja na coluna da Kelly Kley

INTENSE ESTÉTICA E BELEZA

A Intense Estética e Beleza está com uma mega promoção durante todo o mês de outubro em alusão ao Outubro Rosa. Você estoura o balão e ganha desconto na hora!

A Intense está também com o sorteio: um dia de rainha em seu Instagram, é super fácil! Para participar e concorrer a um dia de beleza é só seguir @intense_ac, curtir a postagem e marcar duas amigas. O sorteio será dia 30 de outubro.

Agendamento e informações: (68) 99226-5751/(68) 99610-9708

REGISTRO

Na última terça-feira (8) aconteceu no colégio da pequena Maria Isabela Moura o Dia do Cabelo Maluco, uma brincadeira que consiste em criar penteados criativos e coloridos para celebrar o Dia das Crianças e o Halloween. Maria arrasou com seu penteado!

GLAMOUR

No glamour desta semana ela que ama viajar e é super prestativa e feliz, Viviani Maia curtindo mais uma viagem, desta vez João Pessoa – Paraíba.

DIAS DAS CRIANÇAS

A Associação Atlética Banco do Brasil- AABB realiza o dia das crianças a seus associados no dia 12 de outubro a partir das 9h com muita diversão, gincanas, lanches e muitas brincadeiras.

ESTETIC FACE

A Estetic Face preparou combos especiais em alusão ao Outubro Rosa deixando o mês mais especial para você aproveitar e realizar o procedimento que tanto deseja.

Confira alguns:

VIVAS AO LEONARDO

Leonardo Henrique filho do chefe da comunicação da Assembleia Legislativa do Acre Edson Marangoni trocou de idade na segunda-feira (07) comemorando a data em um jantar intimista no Picanha Mix do Parque.

Leonardo com a sua vó Clair Marangoni.

O aniversariante ladeado pela jornalista Mircléia e sua vó Clair

Esta colunista com o aniversariante

Leonardo com sua colega Luiza Simão

Leonardo e o pai Edson Marangoni.

LANÇAMENTO

A Clínica Corpus – Carol Almeida sempre inovando lançou o procedimento Momento Tranquilize, uma experiência completa para renovar o corpo e a mente com:

Massagem Capilar + Lavagem dos Fios + Hidratação

Esfoliação Facial + Hidratação Facial

Massagem no Pescoço

Finalização com uma suave secagem, enquanto você desfruta de um escalda pés relaxante + massagem nos pés.

Viva esse momento único de tranquilidade e renovação!

Confira o vídeo e agende sua experiência.

(68) 3223-6316/(68) 99927-1511

HOSPITAL DE AMOR

O Hospital de amor de Rio Branco que tem como diretora a competente Ana Maria Negreiros fez o lançamento ontem (08) do Outubro Rosa com a presença de autoridades, empresários, voluntários e a população em geral. O Hospital de amor faz um lindo trabalho de prevenção e combate ao câncer. No Hospital de Amor de Rio Branco você pode realizar os seguintes exames: de mama, PCCU, boca e pele e é super rápido tanto o agendamento quanto a realização dos exames. Eles podem ser agendados pelo whatsapp 68 3213-5500

ANIVERSÁRIO K&K

Na quinta-feira (10) a empresária Karla Fernandes juntamente com seus familiares e colaboradores recebem convidados e clientes para comemorar o aniversário de 25 anos da Loja K & K Bijoux.

