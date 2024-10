Após excluir filhos, saiba para quem Cid Moreira deixou a herança

Menos de uma semana após a morte de Cid Moreira, o testamento do jornalista já está dando o que falar. Após deserdar os dois filhos adotivos, Roger Felipe e Rodrigo Moreira, muitas dúvidas surgiram sobre quem ficaria com a herança, avaliada em R$ 60 milhões.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o advogado Davi de Souza Saldaño contou que o comunicador refazia sua declaração todos os anos, com aval de especialistas: “”Ele manifestou, de forma clara, a vontade de deserdar os dois filhos. Anualmente, Cid refazia o testamento com o respaldo de laudos médicos que comprovavam sua plena capacidade civil”, explicou.

De acordo com a Coluna Gente, da Veja, Cid Moreira queria que a viúva, Fátima Sampaio, ficasse com o patrimônio construído por ele. Mas essa questão deve ganhar a Justiça.

Roger Moreira, filho adotado por Cid Moreira nos anos 2000, deu uma nova declaração na terça-feira (8/10). Ele afirmou que não tem raiva do pai e disse que o apresentador vivia como um fantoche da viúva Fátima.

“A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher [a jornalista Fátima Moreira, com quem Cid Moreira foi casado por mais de 20 anos], que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro”, disparou ele, em entrevista à coluna F5.

O rapaz, que tem dois processos abertos contra Fátima na Justiça, disse ter a convicção de que o testamento será anulado. Ele declarou acreditar em manipulação por parte da viúva para que ele e o irmão fossem deserdados.

“Ela vendia imóveis com valores muito maiores, fez negociações suspeitas e sonegou esses valores. Deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro dos trabalhos dele entrassem nessa conta”, acusou.

O advogado de Fátima, Davi de Souza Saldaño, negou todas as acusações e comentou que tudo o que é dito por Roger “causa repulsa”.

“Roger Moreira e seu irmão, Rodrigo Moreira, também ajuizaram ações autônomas pleiteando indenização por danos morais de cunho afetivo, cada qual atribuindo à causa o valor de aproximadamente R$ 1 milhão. Tais pleitos foram totalmente julgados improcedentes”, apontou.

Filhos iniciam disputa por herança milionária

Cid Moreira faleceu na última quinta-feira (3/10), aos 97 anos, e, poucas horas depois, a batalha pela sua herança foi iniciada na Justiça. Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira, através de seus advogados, entraram com o pedido de abertura do inventário deixado pelo famoso, no mesmo dia do falecimento dele. As informações foram divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento.

De acordo com o jornalista do jornal O Dia, o valor da herança deixada pelo apresentador seria de mais de R$ 40 milhões. O montante seria só em relação aos imóveis deixados em nome do jornalista, sem contar as aplicações financeiras.

Ainda segundo o colunista, os filhos do apresentador, os filhos de Cid Moreira desconfiam que o patrimônio em imóveis seja ainda maior, pois pode ter havido doações e transferências de bens para a esposa do famoso, Fátima Sampaio.

Ao todo, Cid teria deixado mais de R$ 60 milhões de herança, que serão confirmados no inventário e divido entre a esposa e filhos. O documento sobre o inventário, segundo Daniel Nascimento, foi protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis.

Cid Moreira morreu decepcionado com os filhos

A briga pela herança de Cid Moreira foi iniciada poucas horas após a morte do jornalista, na última quinta-feira (3/10). Acontece que os filhos do comunicador, Roger Felipe e Rodrigo Moreira, já pediram a abertura do inventário. Mas para o advogado Davi de Souza Saldaño, que representa os direitos do falecido e da viúva, Fátima, todo esse comportamento é “lamentável”.

Em nota enviada à coluna, Saldaño falou sobre o comportamento dos rapazes, que foram deserdados pelo pai ainda em vida: “Lamentável e inoportuna a abertura do inventário promovida pelos filhos de Cid Moreira poucas horas após seu falecimento. A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai”, afirmou ele.

Logo depois, o advogado falou sobre a relação de Cid Moreira com a esposa: “O casamento de Cid Moreira com Fátima Sampaio foi realizado sob o regime legal de separação de bens, em virtude de sua idade avançada. Justamente por isso, ele manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão”, garantiu, antes de completar:

“Roger e Rodrigo moveram diversas ações cíveis e criminais contra o pai e sua esposa Fatima, todas sem sucesso. Tais demandas foram, uma a uma, rechaçadas pelo Poder Judiciário”, informou ele.

No fim, o representante legal do jornalista disparou: “O Ministério Público observou o desvio de conduta e os acusou pela prática de denunciação caluniosa. Cid faleceu profundamente decepcionado com esses dois filhos, os quais se revelaram indignos e destituídos de valores éticos e morais mais elementares”, encerrou.