Após família ser feita refém, polícia recupera caminhonete e outros bens roubados

O grupo que havia assaltado uma fazenda na estrada de Plácido de Castro foi interceptado pela Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operação Especiais (Bope). Os cinco homens roubaram uma caminhonete com pertences pessoais da família, que havia sido mandada como refém na propriedade rural.

Segundo informações da polícia, os homens tentaram cruzar a fronteira com a Bolívia por uma ponte improvisada no Ramal do Severino, em Plácido de Castro, mas foram interceptados por uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE), que estava fazendo um patrulhamento especializado.

Houve confronto entre os policiais, resultado na neutralização de três integrantes do grupo, já os outros dois criminosos conseguiram fugir para a mata e continuam sendo procurados.

A polícia conseguiu recuperar a caminhonete e dos bens roubados, além da apreensão de cinco armas de fogo que estavam em posse dos criminosos. As buscas pelos dois foragidos seguem em andamento, com reforço de equipes especializadas para garantir a segurança na região.