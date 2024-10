Após vídeo vazado, PM diz que entregador resistiu à prisão e usou spray de pimenta por segurança

Neste final de semana, um vídeo de uma abordagem policial vazou e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, os policias agridem e usam spray de pimenta contra um entregador de 19 anos, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Após a divulgação do vídeo, o comando da Polícia Militar do Acre emitiu uma nota nesta segunda-feira (14) para dar sua versão dos fatos. Segundo a PM, o vídeo vazado apresenta apenas uma versão parcial dos acontecimentos.

De acordo com a nota, a abordagem aconteceu em uma blitz. Ainda segundo a PM, o entregador apresentou ‘comportamento suspeito’ ao realizar manobras irregulares, incluindo zigue-zague entre outros veículos e frenagens bruscas. Os policiais alegam ainda que o jovem parou a moto antes da blitz, ‘demonstrando intenção de evitar a fiscalização’.

“Durante a abordagem, os documentos de porta obrigatórios foram apresentados digitalmente, e, após consulta no sistema, foram constatados débitos administrativos. Por isso, foi informado ao condutor que ele seria autuado de acordo com o Art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de direção perigosa, infração que acarreta suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.”, disse a PM na nota.

Os policiais destacaram ainda que após a abordagem, o entregador teria ‘dificultado’ o trabalho da equipe ao recusar entregar a chave da motocicleta e interferir na vistoria.

“Esse momento, ele entrou em contato com familiares, que chegaram ao local e tumultuaram a ação policial. Diante da desobediência e do desacato às ordens legais, foi dada voz de prisão ao condutor”.

Ao final da nota, a PM justifica o uso da força policial, inclusive, com o spray de pimenta.

“Foi necessário o uso de força proporcional para conduzir o indivíduo, que resistiu à prisão e tentou incitar a população contra os policiais. Para controlar a situação e garantir a segurança de todos, os policiais usaram spray de pimenta para afastar as pessoas que se aproximavam e prenderam um segundo envolvido, que insultava os agentes e perturbava o trabalho da equipe”.

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esclarece os fatos relacionados a um vídeo que circula nas redes sociais, veiculado em material jornalístico no dia 13 de outubro. O vídeo registra uma abordagem feita por uma operação do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), durante uma ocorrência de trânsito, e acusa os policiais de abuso de autoridade e truculência. Contudo, o conteúdo divulgado apresenta apenas uma versão parcial dos acontecimentos.

A PMAC esclarece que a abordagem ocorreu devido à conduta perigosa do condutor da motocicleta, que realizou manobras irregulares, incluindo zigue-zague entre outros veículos e frenagens bruscas, comportamento que manifestou suspeitas. O condutor parou o veículo antes de uma blitz, demonstrando intenção de evitar a fiscalização.

Durante a abordagem, os documentos de porta obrigatórios foram apresentados digitalmente, e, após consulta no sistema, foram constatados débitos administrativos. Por isso, foi informado ao condutor que ele seria autuado de acordo com o Art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de direção perigosa, infração que acarreta suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

Em seguida, o condutor passou a dificultar o trabalho da equipe policial, recusando-se a entregar a chave da motocicleta e interferindo na vistoria. Nesse momento, ele entrou em contato com familiares, que chegaram ao local e tumultuaram a ação policial. Diante da desobediência e do desacato às ordens legais, foi dada voz de prisão ao condutor.

A PMAC informa que foi necessário o uso de força proporcional para conduzir o indivíduo, que resistiu à prisão e tentou incitar a população contra os policiais. Para controlar a situação e garantir a segurança de todos, os policiais usaram spray de pimenta para afastar as pessoas que se aproximavam e prenderam um segundo envolvido, que insultava os agentes e perturbava o trabalho da equipe.

A Polícia Militar do Acre reitera seu compromisso com a segurança pública e o respeito aos direitos humanos, sempre pautando suas ações pela legalidade, transparência e proporcionalidade. A instituição mantém o respeito à liberdade de imprensa e reforça seu compromisso com a verdade dos fatos.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMAC