As 8 melhores séries de TV para ver em novembro

Bad Sisters (Mal de Família)

Nesta segunda temporada, as cinco irmãs Garvey não conseguem evitar mais as consequências do passado, quando Grace (Anne-Marie Duff) matou seu marido abusivo, e suas irmãs a ajudaram a encobrir o caso.

Agora, Grace se casa com um novo amor, interpretado por Owen McDonnell, marido de Sandra Oh na premiada série Killing Eve .

Cross

John Sampson (Isaiah Mustafa), seu melhor amigo e parceiro policial, está ao seu lado enquanto Cross, viúvo, lida com os efeitos psicológicos do trabalho e cria dois filhos pequenos.

Duna: A Profecia

Mark Strong interpreta o imperador Javicco Corrino, governante do Império. A série, uma das mais aguardadas da temporada, já conta com um público fiel de Duna.

Mas Jessica Barden, que interpreta a jovem Valya, disse ao site Den of Geek que a série pode desafiar as expectativas dos espectadores dos filmes, que consideram os Harkonnen como vilões.

Landman

Ao contrário do maior sucesso de Sheridan, Yellowstone, esta série não se passa em um rancho, mas nos campos de petróleo do Texas, com Thornton como Tommy Norris, um gerente de crises de uma empresa petrolífera, e Hamm como Monty Miller, um barão do petróleo.